Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом, сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение приостановлено до лета 2022 года. Оставшуюся часть сезона-2021/2022 24-летний футболист проведёт в шведском клубе АИК.

Напомним, по итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака». Однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, ведь в 23 матчах за красно-белых он забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

«Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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