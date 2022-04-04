«Милан» не сумел обыграть «Болонью» в домашнем матче Серии А
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В матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 40-й минуте встречи нидерландский защитник «Болоньи» Митчелл Дейкс получил жёлтую карточку. В компенсированное время встречи ещё одно предупреждение получил нападающий гостей Риккардо Орсолини.
«Милан» набрал 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Наполи» (66) и миланский «Интер» (63).
В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Милан» сыграет на выезде с «Торино», а «Болонья» примет на своём поле «Сампдорию».
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