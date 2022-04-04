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«Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

«Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
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Сегодня, 4 апреля, в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» встречался с «Арсеналом». Встреча закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Первый мяч в матче забил Жан-Филипп Матета с передачи Йоакима Андерсена. Второй гол «орлов» также случился после результативной передачи датчанина: отличился Джордан Айю. На 74-й минуте «Кристал Пэлас» получил право на пенальти, который реализовал Уилфрид Заха.

«Кристал Пэлас» набрал 37 очков в 30 матчах и вышел на промежуточное девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
04 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Матета – 16'   2:0 Айю – 24'   3:0 Заха – 74' (пен)
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