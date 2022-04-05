Ветеран «Реала» Марсело готов пойти на снижение зарплаты для нового контракта с клубом

Защитник мадридского «Реала» Марсело готов рассмотреть возможность снижения зарплаты для заключения нового контракта с испанским клубом. Об этом сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, «Реал» готов отпустить 33-летнего бразильского футболиста свободным агентом летом после 15 лет в клубе.
Марсело выступает за испанскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 14 матчах во всех турнирах и одна результативная передача. Соглашение защитника с «Реалом» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
«Реал» обыграл «Сельту» в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги:
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