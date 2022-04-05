Пиоли высказался о домашней ничьей «Милана» с «Болоньей»

56-летний итальянский специалист Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан», высказался о ничейном исходе домашней встречи 31-го тура с «Болоньей (0:0).

«Легко проанализировать этот матч. Мы не смогли найти тот маленький момент, финальное касание мяча, передачу или удар, который мог бы всё изменить. Мы сделали всё остальное. Это матчи, в которых, если вы рано открываете счёт, они становятся легче, в противном случае они чрезвычайно сложны.

Я полностью исключаю мысль о том, что существует психологическая проблема. Команда играла с правильным характером, темпераментом и менталитетом, даже с качеством вплоть до финальной трети. На данный момент, игроки создают много моментов, но не завершают их, это правда, доказанная статистикой. Мы играем в свой футбол, но не используем возможности.

Я ожидал этих трудностей, и каждая команда столкнётся с ними. Не буду врать, на бумаге это выглядело как благоприятный оппонент для нас, но в футбол играют не на бумаге, и наше преимущество сократилось. Далее нам предстоит ещё один очень тяжёлый матч, «Торино» отобрал очки у «Интера» и «Ювентуса». Я думаю, что, безусловно, чемпионская гонка продлится до последних двух туров», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Наполи» (66) и миланский «Интер» (63).