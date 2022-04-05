Две команды претендуют на трансфер Дибалы. Аргентинец отказался от варианта с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который летом покинет команду в статусе свободного агента, определился с двумя вариантами продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По сведениям источника, 28-летний футболист будет выбирать между продолжением карьеры в Серии А в составе «Интера», либо с переходом во французский «ПСЖ». Сообщается, что представители Дибалы провели встречу с представителями действующего чемпионата Италии. С «ПСЖ» сторона аргентинского форварда пообщалась методом видеосвязи.

Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов.