Экс-игрок «Ливерпуля» объяснил, почему «Тоттенхэм» идеально подходит для Дибалы

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Эвертона» Дональд Хатчинсон высказался на тему того, куда стоит перейти нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, если аргентинец захочет попробовать свои силы в АПЛ.

«Тоттенхэм», я думаю, лучше всего подходит для него. Это просто зависит от того, достаточно ли он здоров и может ли он играть в большинстве матчей Премьер-лиги. Это другая задача по сравнению с Серией А, и в этом сезоне он провел не так уж много игр за «Ювентус»

В идеальном мире он хотел бы остаться в Серии А. Но если он приедет в Англию, то я не допускаю варианта его перехода в «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.



Поэтому для него лучше всего подойдет такой клуб, как «Тоттенхэм», где он мог бы стать для них новым Кристианом Эриксеном на несколько лет. Он должен играть на позиции «десятки», — цитирует Хатчинсона TEAMtalk.