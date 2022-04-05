«Реал» ещё не договорился по контракту с Мбаппе. «ПСЖ» старается удержать игрока

Мадридский «Реал» по-прежнему не согласовал условия контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который летом 2022 года станет свободным агентом. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, стороны продолжают переговоры. «Реал» сохраняет уверенность в том, что 23-летний футболист с нового сезона будет выступать в их команде. Окружение Мбаппе признаёт, что в услугах нападающего заинтересован не только испанский клуб.

В «ПСЖ» верят, что Мбаппе продолжает размышления над своим будущем. В клубе испробуют все варианты, чтобы сохранить футболиста в своей команде.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.

«Реал» обыграл «Сельту», Бензема пробил три пенальти за игру:

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