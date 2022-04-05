Бензема: с Мбаппе в «Реале» мы бы забили в два раза больше голов

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном трансфере форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб. Бензема и Мбаппе вместе выступают в национальной команде Франции.

«Мне нравится играть с Килианом в сборной, и я хотел бы сыграть с ним в одном клубе. Думаю, мы бы забили в два раза больше голов, а может, даже втрое», — приводит слова Бензема Sport.es со ссылкой на Lequipe.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Мбаппе является «Реал». При этом, сам игрок ещё окончательно не определился со своим будущим.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны. Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.