Каррера: «Зенит» уже можно назвать чемпионом, а «Спартаку» надо закрепиться в десятке
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал положение дел в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом РПЛ, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займёт второе место.
Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятёрке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идёт, скорее, о том, чтобы закрепиться в десятке», — приводит слова Карреры Sport24.
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