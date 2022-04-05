Каррера: «Зенит» уже можно назвать чемпионом, а «Спартаку» надо закрепиться в десятке

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал положение дел в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом РПЛ, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займёт второе место.

Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятёрке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идёт, скорее, о том, чтобы закрепиться в десятке», — приводит слова Карреры Sport24.

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