RMC Sport: Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет новое соглашение с французским клубом. Об этом заявил журналист Даниэль Риоло.
«Единственный интерес президента «ПСЖ» – знать, что будет делать Килиан. Никто мне не поверит, но он объявит о своём решении в мае, и он останется», — рассказал Риоло в эфире программы After Foot на RMC Sport.
Ранее сообщалось, что «Реал» сохраняет уверенность в том, что 23-летний футболист с нового сезона будет выступать в их команде. Окружение Мбаппе признаёт, что в услугах нападающего заинтересован не только испанский клуб.
В «ПСЖ» верят, что Мбаппе продолжает размышления над своим будущем. В клубе испробуют все варианты, чтобы сохранить футболиста в своей команде.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.
- 5 апреля 2022
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