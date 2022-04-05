Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о перспективах клуба в борьбе за чемпионство в АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы подопечных Юргена Клоппа в борьбе за чемпионство в АПЛ с «Манчестер Сити».

«Игра в воскресенье может решить, куда отправится титул чемпиона, потому что две команды, я не думаю, что кто-то из них потеряет очки. Думаю, что и Алисон, и Вирджил ван Дейк выглядели фантастически в последних двух играх, потому что в то время «Ливерпуль» просто выполнял свою работу. Но я возвращаюсь к победе над «Лидсом» со счётом 6:0, это была классическая игра «Ливерпуля» при Клоппе, а в последние пару игр такого не было. Думаю, что им придётся повысить уровень своей игры, если они хотят получить нужный им результат в Манчестере», — приводит слова Каррагера Mirror.

Командам предстоит очное противостояние в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 10 апреля на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.