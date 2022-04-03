Юрген Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче с «Манчестер Сити». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 10 апреля, в 18:30 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере.
«Единственный лучший возможный вариант для нас: если бы мы опережали «Сити» на 20 очков, но это невозможно. Чтобы продолжать чемпионскую гонку, наша команда должна побеждать в оставшихся матчах, и это будет очень сложно. Следующая игра в Премьер-лиге будет важной, и мы не можем скрыться от этого. Я видел некоторые из матчей «Манчестер Сити». Даже когда они не побеждали, уровень выступления был невероятным», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка, и отстаёт лидера чемпионата — «Манчестер Сити» (73) на один балл.
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