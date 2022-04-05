Отборочный турнир детского фестиваля «Чемпионата» пройдёт в Евпатории в начале мая

Со 2 по 7 мая 2022 года в Евпатории на стадионе «Арена-Крым» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с представителем «Арены-Крым»: 8 (978) 726-34-35, Михаил Михайлович Андреянов.
Приглашаем жителей и гостей Евпатории поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона «Арена-Крым»: Евпатория, ул. Интернациональная, 162б.
Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в четвёртый раз подряд. В 2021 году в турнире приняли участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента.
Отборочные турниры проходят в мае по всей стране, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.
Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – «Арена-Крым», директор Гудим Александр Фёдорович.
- 5 апреля 2022
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