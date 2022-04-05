Малком: не боюсь санкций. Остаюсь в Петербурге, потому что мне здесь хорошо

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил о желании остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

«Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», впереди ещё 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьёзно и искренне.

СМИ писали, что я не покидаю «Зенит», так как боюсь санкций от руководства? Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них — хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один.

Мои близкие знают, что в России всё спокойно, что здесь безопасно. Да, в бытовом плане можно столкнуться с тем, что закрылся какой-то магазин, в который ты обычно заходил, но всё это материальные моменты, из-за которых не стоит переживать. В остальном я не чувствую здесь никакого напряжения.

Если санкции не отменят, готов ли я играть за «Зенит» только на внутренней арене? Готов. Если в итоге всё случится именно так и никаких еврокубков не будет, то буду готов к этому. И всё же надеюсь, что ситуация изменится и мы сможем играть в Европе», — приводит слова Малкома Sport24.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».