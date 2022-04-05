Малком: я уже как местный — настоящий русский!

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о российском климате и назвал матч, в котором столкнулся с небывалым для себя холодом.
«Матч с «Крыльями» был самым холодным в жизни, без сомнений! Сложнейшая игра на очень тяжёлом поле — мы просто не могли показать на нём тот технический уровень, которым обладаем. Пришлось подстраиваться под состояние газона, играть проще. Странные ощущения.
Как я готовился к матчу, когда на термометре было минус 12 градусов? Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, хаха! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное — жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар! До Самары я думал, что холоднее выездной игры с «Динамо» в прошлом декабре нельзя представить. Оказалось, можно!
Местный климат для меня уже не помеха? Точно нет. Я и сам уже как местный — настоящий русский!» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».
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- 5 апреля 2022
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