Малком: я уже как местный — настоящий русский!

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о российском климате и назвал матч, в котором столкнулся с небывалым для себя холодом.

«Матч с «Крыльями» был самым холодным в жизни, без сомнений! Сложнейшая игра на очень тяжёлом поле — мы просто не могли показать на нём тот технический уровень, которым обладаем. Пришлось подстраиваться под состояние газона, играть проще. Странные ощущения.

Как я готовился к матчу, когда на термометре было минус 12 градусов? Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, хаха! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное — жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар! До Самары я думал, что холоднее выездной игры с «Динамо» в прошлом декабре нельзя представить. Оказалось, можно!

Местный климат для меня уже не помеха? Точно нет. Я и сам уже как местный — настоящий русский!» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

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