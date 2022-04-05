Министр спорта Египта: советовал Салаху покинуть «Ливерпуль», а он хочет продлить контракт

Министр спорта и по делам молодёжи Египта Ашраф Собхи рассказал, что советовал египетскому нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху сменить команду.



«Я советовал ему продолжить карьеру в другом клубе, но сейчас Салах хочет продлить контракт с «Ливерпулем», — приводит слова Собхи BBC.



Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Действующее соглашение 29-летнего египетского футболиста с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Салах может стать футболистом испанской «Барселоны» и даже запросил у команды определённые финансовые условия.