Министр спорта Египта: советовал Салаху покинуть «Ливерпуль», а он хочет продлить контракт
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Министр спорта и по делам молодёжи Египта Ашраф Собхи рассказал, что советовал египетскому нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху сменить команду.
«Я советовал ему продолжить карьеру в другом клубе, но сейчас Салах хочет продлить контракт с «Ливерпулем», — приводит слова Собхи BBC.
Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Действующее соглашение 29-летнего египетского футболиста с английским клубом рассчитано до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Салах может стать футболистом испанской «Барселоны» и даже запросил у команды определённые финансовые условия.
Новость по теме«Ничего нового». Клопп — о контракте Мохамеда Салаха
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