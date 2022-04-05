«ПСЖ» сделал предложение Погба, но Поль хочет перейти в «Ювентус»

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба находится в подвешенном состоянии. «Пари Сен-Жермен» сделал предложение французскому хавбеку, но игрок предпочитает вариант возвращения в «Ювентус», информирует Manchester Evening News.

Отмечается, что «ПСЖ» предложил Погба меньшую зарплату, чем «Манчестер Юнайтед», желающий продлить контракт с Полем. Действующее соглашение игрока с «красными дьяволами» истекает летом. Француз хотел бы вернуться в «Ювентус», но для этого ему придётся пойти на понижение зарплаты в два раза.

Напомним, Погба выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 23 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт французского полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.