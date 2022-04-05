Руни: будет лучше, если Погба уйдёт из «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», выразил мнение, что полузащитнику Полю Погба следует покинуть английский клуб.



«Думаю, дело дошло до того, что будет лучше, если Погба уйдёт. Если Поль честен с самим собой, он знает, что не смог оказать такого влияния на команду, как ему хотелось бы. Я смотрю, как он играет за сборную Франции, и это совершенно другой футболист. Его способности, его видение, контроль над игрой присутствуют в каждом матче за сборную. В «Манчестер Юнайтед» такого нет. Думаю, есть несколько игроков, с которыми клубу следует расстаться», — приводит слова Руни Sky Sports.



Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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