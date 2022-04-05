Зарема Салихова: судейская система на дне. Можно объявлять траур по футболу в России

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала итоги заседания ЭСК РФС. Напомним, ЭСК признала, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа. Кто главный по судейству сейчас? Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чём его функционал, кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?



Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.