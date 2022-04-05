ЭСК: судья ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Локомотив» Алексис Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока команды «Спартак» Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника. Комиссия считает, что VAR в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
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