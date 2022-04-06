Симеоне: «Ман Сити» может быть лучшей командой в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).



«Хорошая игра с выдающейся командой, которая показывает отличный футбол и добивается успехов благодаря великолепным индивидуальностям. Мы хотели плотно обороняться и контратаковать. В первом тайме нам было сложно выбегать в атаку, хотя они тоже не били в свор. Во втором тайме они смогли найти момент для гола.



Они снимают трёх прекрасных игроков и выпускают на их место других отличных парней. Мне приятно видеть, как играет «МС». У них есть терпение, но мы тоже стремились к победе в этом матче. Они могут быть лучшей командой в мире. Им без разницы, они всегда играют одинаково. Мы немного изменим нашу игру. Мы будем смиренно бороться, насколько сможем», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.



Единственный мяч в этом матче забил Кевин Де Брёйне на 70-й минуте. Ответный матч состоится в Мадриде 13 апреля.



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