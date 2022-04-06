Де Брёйне — о матче с «Атлетико»: рекомендую каждому критику «МС» сыграть с такой командой
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:0).
«Первый тайм был напряжённым, во втором у нас было несколько моментов. Хорошо, что мы ими воспользовались. Что касается момента с голом, я пробежал, Фил Фоден идеально вырезал передачу, и, к счастью, я смог реализовать момент. Было очень тяжело. У соперника было по пять игроков в защите и полузащите. Рекомендую каждому, кто критикует нас, попробовать сыграть с такой командой на поле.
В ответной игре мы должны сохранять концентрацию и не идти на поводу у соперника. Ожидаю чего-то аналогичного в ответном матче. Думаю, «Атлетико» будет атаковать чуть больше», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.
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