Де Брёйне — о матче с «Атлетико»: рекомендую каждому критику «МС» сыграть с такой командой

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:0).



«Первый тайм был напряжённым, во втором у нас было несколько моментов. Хорошо, что мы ими воспользовались. Что касается момента с голом, я пробежал, Фил Фоден идеально вырезал передачу, и, к счастью, я смог реализовать момент. Было очень тяжело. У соперника было по пять игроков в защите и полузащите. Рекомендую каждому, кто критикует нас, попробовать сыграть с такой командой на поле.



В ответной игре мы должны сохранять концентрацию и не идти на поводу у соперника. Ожидаю чего-то аналогичного в ответном матче. Думаю, «Атлетико» будет атаковать чуть больше», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.