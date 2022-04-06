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«Ливерпуль» забил минимум 2 гола во всех выездных играх этого сезона ЛЧ

«Ливерпуль» забил минимум 2 гола во всех выездных играх этого сезона ЛЧ
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«Ливерпуль» обыграл на выезде в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА португальскую «Бенфику» (3:1). Таким образом, мерсисайдцы забили минимум два гола в каждой из выездных игр в лиге чемпионов сезона 2021/2022.

Ранее «Ливерпуль» победил на групповом этапе в гостях «Милан» (2:1), «Атлетико» (3:2) и «Порту» (5:1). И в первом матче 1/8 плей-офф был повержен «Интер» (2:0).

Следующий ближайший выездной матч – это игра с «Манчестер Сити» в 32-м туре чемпионата Англии, которая намечена на воскресенье, 10 апреля.

Напомним, ответная встреча между «Ливерпулем» и «Бенфикой» пройдёт в среду, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

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