«Ливерпуль» забил минимум 2 гола во всех выездных играх этого сезона ЛЧ
Поделиться
«Ливерпуль» обыграл на выезде в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА португальскую «Бенфику» (3:1). Таким образом, мерсисайдцы забили минимум два гола в каждой из выездных игр в лиге чемпионов сезона 2021/2022.
Ранее «Ливерпуль» победил на групповом этапе в гостях «Милан» (2:1), «Атлетико» (3:2) и «Порту» (5:1). И в первом матче 1/8 плей-офф был повержен «Интер» (2:0).
Следующий ближайший выездной матч – это игра с «Манчестер Сити» в 32-м туре чемпионата Англии, которая намечена на воскресенье, 10 апреля.
Напомним, ответная встреча между «Ливерпулем» и «Бенфикой» пройдёт в среду, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
09:26
-
09:18
-
08:30
-
08:14
-
07:57
-
07:42
-
07:27
-
07:15
-
04:16
-
03:55
-
03:50
-
03:09
-
03:01
-
02:24
-
02:23
-
02:05
-
02:03
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
Партнерский контент