Вилков: Слуцкий и Зарема чихвостят судей — всё получается против них. Это карма

Бывший футбольный судья Михаил Вилков поделился мнением о критике в адрес арбитров со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Сейчас кто только не комментирует — и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, ещё что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да. Если ты судей ругаешь больше всех, тебе всё это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнёт хвалить судей — те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает.
Смотрите сами: Слуцкий чихвостит судей — всё получается против него, Зарема чихвостит — всё идёт против неё. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так? Это карма», — цитирует Вилкова Sport24.
- 6 апреля 2022
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