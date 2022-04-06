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Юрий Сёмин высказался о возможном отстранении судей после 23-го тура РПЛ

Юрий Сёмин высказался о возможном отстранении судей после 23-го тура РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном отстранении арбитров по итогам матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, все судейские ошибки и недочёты — это рабочая ситуация. Судьи же не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем. Ошибаются все.

Планируются очередные отстранения судей? Думаю, Хачатурянц и судейский комитет найдут правильные решения: кого отстранить, кого помиловать. Футбол будет продолжаться — это самое главное», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц подтвердил, что сегодня, 6 апреля, состоится экстренное заседание судейского комитета, на котором будут приняты меры в отношении судей, допустивших ошибки в матчах 23-го тура РПЛ.

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