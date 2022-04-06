Ал. Мостовой: качество судейства в РПЛ очень низкое. Нужны судьи, которые играли в футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о судействе в Российской Премьер-Лиге.
«Нынешнее судейство в РПЛ, прежде всего его качество — очень низкое. Чуть ли не в каждой игре судьи допускают ошибки, которые напрямую влияют на результат. В судейском корпусе уже поменялось столько лиц: то иностранцы какие-то приезжают, то ещё что-то. Ощущение, как будто заграницей в судейском корпусе правила одни, а у нас — другие. Смешно.
Отстранения судей вряд ли помогут. Ситуация может поменяться, когда придут другие люди в судейский корпус. Вышестоящие позиции должны занимать люди, которые играли в футбол. Основная проблема не в том, что судьи не хотят или не могут. Они просто не знают и не понимают многих нюансов. Люди судят по тому, как написано в правилах — это правильно, но споры-то возникают, когда нужно рассудить момент по-футбольному. 90% никогда не играли! У них не хватает понимания игры, судьи не знают тонкостей: где провоцируют, где симулируют. Нужны судьи, которые играли в футбол.
Пошёл бы я в судейство? Может, и пошёл бы. Там и деньги хорошие зарабатывают, постоянные обучения проходят. Но в наше время такой возможности не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 6 апреля 2022
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