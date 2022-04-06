Леонид Слуцкий объявил о завершении строительства своего стадиона в Волгограде

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил о завершении процесса строительства стадиона в Волгограде.



«В последнее время практически не было поводов для радости и для гордости. Но я думаю, что окончание строительства стадиона «Бомбонера» будет интересно многим и сможет дать маленький кусочек счастья как тем детям, которые уже вовсю играют в футбол на этом стадионе, так и тем, которые решат это сделать.

Не хочу описывать сложности, которые были составляющей частью нашей жизни с октября 2020 года (с момента начала стройки). Хочу сказать только одно: возможность делать что-то нужное, светлое и настоящее гораздо приятнее тех проблем, которые всегда в той или иной степени бывают в нашей жизни», — написал Слуцкий на своей странице в соцсетях.