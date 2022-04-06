Хайкин: ДНК «Будё-Глимт» осталась прежним после 6:1 с «Ромой»

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился ожиданиями от противостояния 1/4 финала Лиги конференций с «Ромой». Команды уже встречались на групповом этапе. Тогда норвежцы дома победили со счётом 6:1.
«Думаю, что это хороший жребий. Мы знаем «Рому», они знают нас. Но, уверен, будет совсем другая игра: в составах обеих команд произошли изменения, пришли новые игроки. Мы в четвертьфинале Лиги Конференций – эту стадию турнира нельзя сравнивать с групповым этапом. Одно знаю точно: против «Ромы» будет интересно сыграть ещё раз.
6:1… Невероятная игра. Этот день останется в истории не только «Будё-Глимт», но и всего норвежского, да и мирового футбола. Тогда все мы были в огне. Поэтому мы показали такой футбол и добились нужного результата. «Рома» – отличная команда. Но незаменимых игроков не бывает, так что я могу гарантировать, что наша ДНК останется прежней», — цитирует Хайкина Corriere dello Sport.
- 6 апреля 2022
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