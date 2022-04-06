Никита Хайкин: Норвегия, возможно, лучшая страна по уровню жизни

Российский голкипер клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился мнением о Норвегии.
«До «Буде-Глимт» я провёл два сезона в Израиле. Это был полезный опыт, но дольше я там оставаться не хотел. Семья меня поддержала: мы были очень далеко друг от друга. Сказал себе, что нужно искать клуб в Европе — на это ушло достаточно много времени. К счастью, появилось предложение приехать на просмотр от «Буде-Глимт». В клубе были честны со мной – они искали второго вратаря. Просмотр прошел шикарно, по его окончании мне предложили годичный контракт. Всё остальное сейчас – история.
Норвегия – потрясающая страна. Возможно, лучшая по уровню жизни для своих граждан. Мне здесь нравится. Если говорить о Буде, то это небольшой город с непредсказуемой погодой. Здесь невероятная природа и множество уникальных мест, которые можно посетить. Успех «Буде-Глимт» за последние три года, конечно, поспособствовал развитию города», — цитирует Хайкина Corriere dello Sport.
- 6 апреля 2022
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