Ибрагимович готов завершить карьеру после этого сезона, если «Милан» выиграет трофей

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, если «россонери» выиграют чемпионат или Кубок Италии. 40-летний швед хочет повесить бутсы на гвоздь в статусе победителя, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Действующий контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества продвигаются достаточно сложно. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А швед сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем лишь при условии понижения зарплаты шведа в 3,5 раза.