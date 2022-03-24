«Милан» хочет уменьшить зарплату Ибрагимовича с € 7 млн в год до € 2 млн в год

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может в ближайшее время продлить контракт с клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, руководство «россонери» хочет продлить контракт со шведским форвардом. «Милан» готов предложить Златану контракт с зарплатой около € 2 млн в год. Отмечается, что по текущему договору форвард получает € 7 млн.



Кроме того, в соглашение будет включён пункт о переходе Ибрагимовича на должность директора клуба.



Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А швед сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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