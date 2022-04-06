Великобритания ввела санкции против Дюкова, Михельсона и Ротенберга-младшего

Власти Великобритании объявили о расширении санкционного списка россиян. Об этом сообщает «РИА Новости».



В санкционный список попали президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и член попечительского совета организации Леонид Михельсон. Также под санкции попал защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, который является сыном президента «Сочи» Бориса Ротенберга.



Александр Дюков возглавляет РФС с 2019 года. В 2021 году функционера переизбрали на новый четырёхлетний срок.



Кроме того, санкции коснулись главы «Алросы» Сергея Иванова, руководителя «Газпромбанка» Андрея Акимова, главы «КАМАЗа» Сергея Когогина, владельца «Фосагро» Андрея Гурьева и руководителя «Акрона» Вячеслава Кантора.

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