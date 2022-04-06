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Юрист ответил на вопрос, как санкции в отношении Дюкова могут повлиять на РФС

Юрист ответил на вопрос, как санкции в отношении Дюкова могут повлиять на РФС
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Спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос, могут ли санкции в отношении Александра Дюкова повлечь за собой отсутствие возможности быть президентом РФС.

«Думаю, что это может каким-то образом повлиять на сам РФС: осуществлять платежи, подписывать соглашения с другими компаниями. Но этот вопрос надо изучать подробнее. Однако на возможность быть президентом санкции никак не повлияют», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 6 апреля, в санкционный список Великобритании попали президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и член попечительского совета организации Леонид Михельсон. Также под санкции попал защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, который является сыном президента «Сочи» Бориса Ротенберга.

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