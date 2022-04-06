Хави: быть в «Барселоне» — это американские горки

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что в последнее время стал чувствовать гордость болельщиков за команду.

«Чувствую ли, что болельщики сейчас гордятся «Барселоной»? Да, однако это может измениться в любой момент. Но похвала не должна нас смущать. Лично мне похвала не нужна. Я здесь не для персональной славы, а для того, чтобы люди гордились командой. Быть в «Барселоне» — это американские горки», — приводит слова Хави AS.

Напомним, в ноябре «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

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