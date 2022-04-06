Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: быть в «Барселоне» — это американские горки

Хави: быть в «Барселоне» — это американские горки
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что в последнее время стал чувствовать гордость болельщиков за команду.

«Чувствую ли, что болельщики сейчас гордятся «Барселоной»? Да, однако это может измениться в любой момент. Но похвала не должна нас смущать. Лично мне похвала не нужна. Я здесь не для персональной славы, а для того, чтобы люди гордились командой. Быть в «Барселоне» — это американские горки», — приводит слова Хави AS.

Напомним, в ноябре «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

«Барселона» обыграла «Севилью»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Хави: пока остаются математические шансы, мы будем бороться за чемпионство в Примере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022