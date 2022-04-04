Хави: пока остаются математические шансы, мы будем бороться за чемпионство в Примере

Главный тренер «Барселоны» Хави после поделился эмоциями после победы в матче с «Севильей» (1:0).
«Я очень рад, что наша работа приносит хороший результат. «Севилья» — суперкоманда, одна из лучших по игре в защите в лиге, и нам удалось обыграть её. Это был матч за шесть очков, теперь мы на втором месте. Я очень доволен, мне нравится побеждать.
Видеообзор матча «Барселона» — «Севилья»:
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Пока остаются математические шансы, мы будем бороться за чемпионство в Примере. Приложим максимум усилий, попытаемся победить во всех оставшихся матчах. «Реал» вряд ли много проиграет, но мы будем стараться до конца», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, встреча 30-го тура испанской Примеры состоялась вчера, 3 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Единственный гол забил полузащитник хозяев Педри. В турнирной таблице чемпионата «Барселона» занимает второе место, набрав 57 очков. «Реал» — первое (69).
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