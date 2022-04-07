Карим Бензема опубликовал пост после победы «Реала» в матче с «Челси» в Лиге чемпионов
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Нападающий «Реала» Карим Бензема опубликовал пост после победы команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Челси». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Какое чувство… отличный первый раунд для команды. Увидимся дома», — написал Бензема в своей социальной сети.
В этой встрече Бензема оформил хет-трик.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
Напомним, в 1/8 финала «Челси» по сумме двух игр отпраздновал победу над «Лиллем» (4:1). «Реал», в свою очередь, переиграл «Пари Сен-Жермен» (3:2).
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити».
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