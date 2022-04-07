Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема опубликовал пост после победы «Реала» в матче с «Челси» в Лиге чемпионов

Карим Бензема опубликовал пост после победы «Реала» в матче с «Челси» в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий «Реала» Карим Бензема опубликовал пост после победы команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Челси». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Какое чувство… отличный первый раунд для команды. Увидимся дома», — написал Бензема в своей социальной сети.

В этой встрече Бензема оформил хет-трик.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
Напомним, в 1/8 финала «Челси» по сумме двух игр отпраздновал победу над «Лиллем» (4:1). «Реал», в свою очередь, переиграл «Пари Сен-Жермен» (3:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити».

Месси, отдай «Золотой мяч» Бензема! Для лидера «Реала» даже «Челси» — не соперник Месси, отдай «Золотой мяч» Бензема! Для лидера «Реала» даже «Челси» — не соперник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022