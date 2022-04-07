Тедеско высказался о предстоящем четвертьфинале Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой». Первая игра команд состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. Ответная встреча состоится 14 апреля.

«Аталанта» очень сильна на выезде. Стиль игры этой команды агрессивный, заставляющий соперников быть в напряжении. «Лейпциг» должен ждать подходящего момента как в атаке, так и в защите. Мы не можем позволить себе терять концентрацию, придётся проявить терпение. Это лишь первый этап из двух», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

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