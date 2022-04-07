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Вадим Евсеев оценил работу Валерия Карпина в сборной России

Вадим Евсеев оценил работу Валерия Карпина в сборной России
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Он хочет играть в тот же быстрый, агрессивный футбол, что и в «Ростове». Но в некоторых матчах соперники заставляли обороняться. Я бы тоже хотел с «Уфой» всегда играть в открытый футбол. Но если бы я так делал, со мной расстались бы сильно раньше.

Матч с Хорватией смотрел, но не очень внимательно. Хотя нашу последнюю игру 2021 года перенесли на час назад, чтобы посмотреть матч Хорватия – Россия. В итоге мы совместили командный банкет с просмотром футбола.

Чья сборная понятнее – Карпина или Черчесова? Любого. Капелло мне тоже был понятен. У него Кокорин вообще был лучшим игроком. Использовались его лучшие качества — он не бегал по флангам, а играл центрального нападающего. Черчесов тоже играл на своих плюсах, тщательно готовился к каждому сопернику. Вспомните игру с Хорватией на чемпионате мира, когда Дзюба приходил к крайнему защитнику, чтобы не бороться с двухметровым Ловреном, а в середину смещался Черышев. Саламыч делал это и в «Амкаре». Там Пеев уходил в середину, а Сираков – на фланг», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«В чём иностранцы лучше наших? Пишите наоборот — наши тренеры лучшие». Откровенный Евсеев «В чём иностранцы лучше наших? Пишите наоборот — наши тренеры лучшие». Откровенный Евсеев
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