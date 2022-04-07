Евсеев: у футболистов главное не Олимпиада, а чемпионаты мира и Европы

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о важности различных турниров для сборных.



«Многие помнят мою фразу в Уэльсе спустя 18 лет? Значит, хорошую фразу сказал. Но для меня это не главное воспоминание в карьере. Какое главное? Олимпийцы говорят, что главное – Олимпиада. У футболистов – не Олимпиада, а чемпионаты мира и Европы», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры он занимался агентской деятельностью.