Зимой «Бавария» интересовалась Френки де Йонгом

Руководство «Баварии» зимой хотело подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, мюнхенцы обозначили интерес к голландцу, но руководство «Барселоны» и Хави не могли позволить ему уйти.

24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.



«Реал» (69 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Барселона» (57) — на втором месте. Мадридский «Атлетико» располагается на третьей позиции. Команда Диего Симеоне набрала 57 очков.