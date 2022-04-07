Зимой «Бавария» интересовалась Френки де Йонгом
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Руководство «Баварии» зимой хотело подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, мюнхенцы обозначили интерес к голландцу, но руководство «Барселоны» и Хави не могли позволить ему уйти.
24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.
«Реал» (69 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Барселона» (57) — на втором месте. Мадридский «Атлетико» располагается на третьей позиции. Команда Диего Симеоне набрала 57 очков.
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