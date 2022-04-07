Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зимой «Бавария» интересовалась Френки де Йонгом

Зимой «Бавария» интересовалась Френки де Йонгом
Комментарии

Руководство «Баварии» зимой хотело подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, мюнхенцы обозначили интерес к голландцу, но руководство «Барселоны» и Хави не могли позволить ему уйти.

24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

«Реал» (69 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Барселона» (57) — на втором месте. Мадридский «Атлетико» располагается на третьей позиции. Команда Диего Симеоне набрала 57 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022