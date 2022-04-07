Колосков: на сегодня Кутепов не соответствует уровню «Спартака»
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Игрок давно не попадает в стартовый состав красно-белых.
«Не играет Кутепов — зарплата будет понижена: она будет понижена у всех в этом году — этому не надо удивляться. Если Кутепов сидит в запасе — значит, его уровень не соответствует уровню «Спартака». Тут дело не в названии команды, а в том, как играет футболист. Он может не соответствовать и другой, более слабой команде, которая идёт на 14-м, 15-м, 16-м местах. Кутепов сегодня не соответствует требованиям «Спартака». Однако они хотят его оставить… Значит, видят в этом какой-то смысл», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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