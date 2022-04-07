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«Марсель» победил ПАОК в первом матче 1/4 финала ЛК, «Лестер» и ПСВ сыграли вничью

«Марсель» победил ПАОК в первом матче 1/4 финала ЛК, «Лестер» и ПСВ сыграли вничью
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Марсель» принимал ПАОК. Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился полузащитник «Марселя» Жерсон, ему ассистировал Димитри Пайет. На 45-й минуте преимущество французской команды удвоил Пайет, голевой пас отдал Дженгиз Ундер. На 48-й минуте один мяч отыграл полузащитник ПАОКа Омар Эль-Каддури, результативную передачу оформил Андрия Живкович. В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек «Марселя» Жерсон.

Ответный матч между «Марселем» и ПАОКом состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках.

В другом матче 1/4 финала Лиги конференций сыграли «Лестер Сити» и ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.

Ответная игра пройдёт 14 апреля на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

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Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Жерсон – 13'   2:0 Пайет – 45'   2:1 Эль-Каддури – 48'
Удаления: Жерсон – 90+4' / нет
Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
0 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
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