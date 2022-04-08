«Барселона» не проигрывает 14 матчей подряд

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» сыграл вничью с «Барселоной» со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 14 матчей.



Последний матч каталонцы проиграли 20 января – «Атлетику» со счётом 2:3 в рамках Кубка Испании, затем подопечные Хави одержали 10 побед и четыре раза сыграли вничью. Среди принципиальных соперников был обыгран мадридский «Реал», тогда сине-гранатовые забили четыре безответных мяча.

Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».