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«Барселона» не проигрывает 14 матчей подряд

«Барселона» не проигрывает 14 матчей подряд
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» сыграл вничью с «Барселоной» со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 14 матчей.

Последний матч каталонцы проиграли 20 января – «Атлетику» со счётом 2:3 в рамках Кубка Испании, затем подопечные Хави одержали 10 побед и четыре раза сыграли вничью. Среди принципиальных соперников был обыгран мадридский «Реал», тогда сине-гранатовые забили четыре безответных мяча.

Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».

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