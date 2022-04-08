Пеллегрини: наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей «Ромы». Это позор

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. Напомним, норвежская команда победила на домашнем поле со счётом 2:1.

«После матча произошёл действительно неприятный эпизод. Тренер «Будё-Глимт» напал на нашего тренера вратарей. Сначала он сказал ему несколько нелицеприятных вещей, а затем физически напал на него.

Это очень грустно, потому что такое поведение является оскорблением для «Ромы», игроков и персонала. Это абсолютный позор», — приводит слова Пеллегрини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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