Пеллегрини: наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей «Ромы». Это позор
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Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. Напомним, норвежская команда победила на домашнем поле со счётом 2:1.
«После матча произошёл действительно неприятный эпизод. Тренер «Будё-Глимт» напал на нашего тренера вратарей. Сначала он сказал ему несколько нелицеприятных вещей, а затем физически напал на него.
Это очень грустно, потому что такое поведение является оскорблением для «Ромы», игроков и персонала. Это абсолютный позор», — приводит слова Пеллегрини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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- 8 апреля 2022
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