Эвра – о Бензема: лучшая «девятка» в мире

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал французского нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим центрфорвардом в мире.

«Спасибо, бро, лучшая «девятка» в мире», — написал Эвра в своём «твиттере» под совместным фото с Бензема.

Напомним, Карим Бензема является лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас». Француз набрал 50 очков. Форвард «Королевского клуба» в нынешнем сезоне отметился 37 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач.

Бензема опережает нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 49 очков (45+4), форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, набравшего 45 баллов (28+17), полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, отметившегося 41 результативным действием (27+14), и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – 38 баллов (28+10).

В последней игре за «Реал» Бензема отметился хет-триком в ворота «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.