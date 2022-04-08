Клопп назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Хосепа Гвардиолу, который возглавляет «Манчестер Сити», лучшим тренером в мире.

«Гвардиола — лучший тренер в мире. Я думаю, мы все согласны с этим утверждением. Не понимаю, как кто-то может сомневаться в нём. Думаю, это просто невезение, что Гвардиола ещё не выигрывал с «Сити» Лигу чемпионов», — приводит слова Юргена Клоппа Sky Sports.

Напомним, в воскресенье, 10 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

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