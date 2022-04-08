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Экс-футболист ЦСКА Сердер Сердеров может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана

Экс-футболист ЦСКА Сердер Сердеров может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана
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Российский нападающий клуба «Истра 1961» Сердер Сердеров может перейти в клуб из чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz. По информации источника, представители футболиста имели предварительные контакты с несколькими ведущими клубами Казахстана.

Действующая команда Сердерова решила задачи на сезон, поэтому количество игрового времени футболиста существенно снизилось. На текущий момент представителями игрока ведётся изучение рынка на предмет аренды или полноценного перехода.

Напомним, Сердеров является воспитанником махачкалинского «Анжи». В России он также поиграл за ЦСКА, «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей». За рубежом форвард выступал в болгарской «Славии», польской «Краковии», хорватском «Интере» (Запрешич) и венгерском клубе «Мезёкёвешд».

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