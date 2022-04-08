Лэмпард: я всегда был в двух-трёх играх от увольнения

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своей отставке.



«За свою относительно короткую тренерскую карьеру я всегда был в двух-трёх играх от увольнения. Наверное, это характерно для всего футбола и, в частности, для Англии. Логично, что на тренера всегда оказывается давление, это естественно. Даже если вы попадёте в зону Лиги чемпионов, вы всегда будете под надзором. Сейчас я горжусь, что возглавляю «ирисок», — цитирует Лэмпарда BBC.

В данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 25 очков. «Ириски» опережают «Бёрнли», который идёт в зоне вылета, всего на одно очко. В последнем матче подопечные Лэмпарда уступили команде Шона Дайча со счётом 2:3.