Лэмпард: я всегда был в двух-трёх играх от увольнения
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своей отставке.
«За свою относительно короткую тренерскую карьеру я всегда был в двух-трёх играх от увольнения. Наверное, это характерно для всего футбола и, в частности, для Англии. Логично, что на тренера всегда оказывается давление, это естественно. Даже если вы попадёте в зону Лиги чемпионов, вы всегда будете под надзором. Сейчас я горжусь, что возглавляю «ирисок», — цитирует Лэмпарда BBC.
В данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 25 очков. «Ириски» опережают «Бёрнли», который идёт в зоне вылета, всего на одно очко. В последнем матче подопечные Лэмпарда уступили команде Шона Дайча со счётом 2:3.
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