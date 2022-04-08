«Барселона» сообщила о возобновлении де Йонгом тренировок в общей группе
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Нападающий испанской «Барселоны» Люк де Йонг возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Ранее 31-летний нидерландский футболист сдал положительный тест на коронавирус и пропустил игру с «Севильей» (1:0) в чемпионате Испании, а также с «Айнтрахтом» (1:1) в четвертьфинале Лиги Европы.
«Барселона» арендовала де Йонга до конца нынешнего сезона у «Севильи».
За «Барселону» де Йонг в 22 сыгранных матчах забил шесть голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.
Видеообзор. «Барселона» обыграла «Севилью» в 30-м туре испанской Ла Лиги:
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Новость по темеФорвард «Барселоны» Люк де Йонг заразился коронавирусом
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