«Барселона» сообщила о возобновлении де Йонгом тренировок в общей группе

Нападающий испанской «Барселоны» Люк де Йонг возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Ранее 31-летний нидерландский футболист сдал положительный тест на коронавирус и пропустил игру с «Севильей» (1:0) в чемпионате Испании, а также с «Айнтрахтом» (1:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

«Барселона» арендовала де Йонга до конца нынешнего сезона у «Севильи».



За «Барселону» де Йонг в 22 сыгранных матчах забил шесть голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.

Видеообзор. «Барселона» обыграла «Севилью» в 30-м туре испанской Ла Лиги:

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